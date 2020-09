Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Seckenheim: Zwei Radfahrerinnen frontal kollidiert - beide leicht verletzt

Mannheim (ots)

Am Dienstag gegen 16:20 Uhr stießen in der Kloppenheimer Straße zwei sich entgegenkommende Radfahrerinnen zusammen und wurden leicht verletzt. Eine 53-jährige Radlerin soll im Kurvenbereich des Radwegs zu weit in der Mitte der Fahrbahn gefahren sein und kollidierte frontal mit der entgegenkommenden 51-jährigen Unfallbeteiligten. Zwei Rettungswägen brachten die Verletzten mit Schürfwunden und Prellungen in ein nahegelegenes Krankenhaus.

