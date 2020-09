Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Pfaffengrund: Radfahrer wird von Auto abgedrängt und stürzt - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Am Mittwochmorgen gegen 05:00 Uhr wurde ein Radfahrer von einem noch unbekannten Autofahrer auf dem Kurpfalzring in Fahrtrichtung Wieblingen nach rechts von der Straße abgedrängt, geriet auf den Bordstein und stürzte. Hierbei wurde er leicht verletzt. Der Autofahrer, der laut ersten Hinweisen ein dunkles Fahrzeug gefahren haben soll, fuhr anschließend in Richtung Wieblingen weiter. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221/3418-0 beim Polizeirevier Heidelberg-Süd zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Stefan Wilhelm

Telefon: 0621 / 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell