POL-GÖ: (129/2020) Quad von Anhänger gestohlen - Rund 7.000 Euro Schaden, Polizei Friedland ermittelt

Göttingen (ots)

Friedland, Ortsteil Groß Schneen, Ludolfshäuser Straße Zwischen dem 23. und 28. März 2020

FRIEDLAND (jk) - Im Friedländer Ortsteil Groß Schneen (Landkreis Göttingen) ist im Laufe der vergangenen Woche (23. bis 28.03.20) ein blaues Quad im Wert von rund 7.000 Euro gestohlen worden. Das auffällige vierrädrige Gefährt vom Typ "Yamaha Grizzly 700" lagerte in einem verschlossenen Kofferanhänger in der Ludolfshäuser Straße gegenüber des REWE-Marktes. Im genannten Zeitraum brachen Unbekannte den Anhänger auf und stahlen das Freizeitfahrzeug. Der Eigentümer bemerkte den Diebstahl am Samstagmittag (28.03.20) und rief die Polizei. Hinweise auf die Diebe oder den Verbleib des Quad liegen zurzeit nicht vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Friedland unter Telefon 05504/937900 entgegen.

