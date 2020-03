Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (128/2020) Schwerer Unfall in Barbis - Autofahrer fährt frontal gegen Gebäude der ASB Rettungswache, 58-Jähriger schwer verletzt, Unfallursache unklar

Göttingen (ots)

Bad Lauterberg, Ortsteil Barbis, Am Zoll Sonntag, 29. März 2020, gegen 19.20 Uhr

BAD LAUTERBERG (jk) - In Barbis (Landkreis Göttingen) ist ein 58 Jahre alter Autofahrer am frühen Sonntagabend (29.03.20) mit seinem Wagen gegen das Gebäude der ASB Rettungswache gefahren. Bei der Kollision wurde der Lauterberger schwer verletzt. An seinem Fahrzeug und auch am Gebäude entstanden erhebliche Schäden.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei Bad Lauterberg kam der 58-Jährige gegen 19.20 Uhr auf der Straße "Am Zoll" aus noch ungeklärten Gründen zunächst nach links von der Fahrbahn ab. Auf dem Gelände des Rettungsdienstes überfuhr der PKW ein Verkehrszeichen, kollidierte mit einem Mülltonnenhäuschen und prallte schließlich frontal gegen die Außenfassade des Gebäudes. Dabei verletzte sich der Mann schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus nach Göttingen. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

