Polizei Essen

POL-E: Essen: Verletzte Autofahrerin nach Unfall mit Streifenwagen

Essen (ots)

45127 E.-Rüttenscheid: Gestern Nachmittag (11. März, 16:16 Uhr) gab es an der Zweigertstraße/Haumannplatz einen Verkehrsunfall zwischen einem Streifenwagen und einem weiteren PKW, dabei wurde eine 21-jährige Frau verletzt.

Der Streifenwagen war unterwegs zu einem Einsatz am Amtsgericht und befuhr deshalb die Zweigertstraße in Richtung Alfredstraße mit Blaulicht und Martinshorn, während die 21-jährige Fahrerin eines grauen Opels die Straße Haumannplatz in Richtung Holsterhausen befuhr.

Der Streifenwagen tastete sich bei Rotlicht langsam in den Kreuzungsbereich Zweigertstraße/Haumannplatz, dennoch kam es dort zum Zusammenstoß mit dem grauen Opel, dessen Fahrerin verletzt wurde. Die 21-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht./ SyC

