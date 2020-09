Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Altstadt: Fahrradfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Heidelberg-Altstadt (ots)

Zu einem Unfall kam es am Dienstag gegen 23:15 Uhr in der Klingenteichstraße. Ein 20-jähriger Radfahrer fuhr von der Molkenkur kommend die Klingenteichstraße hinab, als er aus bisher unbekannten Gründen alleinbeteiligt stürzte. Er zog sich dabei mehrere Prellungen, Schürfwunden und eine Kopfverletzung zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Der Verletzte konnte sich an den Unfallhergang nicht genau erinnern, ob Sachschaden entstand ist derzeit noch nicht bekannt.

