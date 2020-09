Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Arztpraxis - Zeugen gesucht

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zwischen Montag, 18:30 Uhr, und Dienstag, 07:45 Uhr, wurde in eine Arztpraxis in der Bergstraße eingebrochen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zur Praxis und durchsuchten die Räumlichkeiten. Es wurde eine Kasse entwendet, in der sich Blanko Rezepte befanden.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Weinheim, unter der Telefonnummer 06201-10030, zu melden.

