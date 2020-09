Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Malteser von Pitbull angegriffen - Polizei sucht Zeugen

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem Zwischenfall zwischen zwei Hunden kam es am Montag gegen 12:20 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle Georgi-Markplatz. Eine 20-jährige war mit ihrem Malteser-Hund in der Straßenbahn von Heidelberg nach Leimen gefahren. Ebenfalls in der Bahn befand sich eine Frau mit einem Pitbull. Als die junge Frau an der Haltestelle ausstieg schnappte der Pitbull unvermittelt nach dem Malteser und verletzte ihn dabei schwer. Die Besitzerin des Pitbulls verweigerte den Austausch der Personalien und flüchtete vom Ort des Geschehens. Kurz darauf kam es zu einem weiteren Zwischenfall zwischen dem Pitbull und einem weiteren Hund.

Die Frau wird wie folgt beschrieben: dunkle Haare, 1,80m groß, kräftige Statur, ca. 35 Jahre alt, sprach deutsch

Zeugen oder andere Geschädigte, werden gebeten sich beim Polizeirevier Wiesloch, unter der Telefonnummer 06222-57090, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Vanessa Schlömer

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell