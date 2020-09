Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen: Verkehrsunfall vom 21. September auf B 36 - Motorradfahrer in Klinik verstorben; Pressemitteilung Nr. 2

Schwetzingen (ots)

Der 67-jährige Motorradfahrer, der am Montagmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der B 36 schwer verletzt wurde, ist am Dienstagmorgen in einer Klinik verstorben. Die Ermittlungen der Verkehrspolizei Mannheim zum Unfallhergang dauern an.

