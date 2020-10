Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: vier Lamborghini beschädigt

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wütete ein noch unbekannter Täter am Graf-Zeppelin-Platz in Böblingen. Vor dem Showroom eines Händlers für Sportwagen standen vier Lamborghini, die der Täter beschädigte. Er zerkratzte jeweils die Fahrertür der Boliden, was zu einem Sachschaden von rund 50.000 Euro führte. Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031/13-2500, sucht Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können.

