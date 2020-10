Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Kirchenfenster eingeworfen; Böblingen: Täter klaut vier Getränkekisten aus Fahrzeug; Böblingen: Schaufensterscheibe beim Ausparken zerstört

Sindelfingen: Kirchenfenster eingeworfen

Am Mittwoch beschädigte ein noch unbekannter Täter eine Glasscheibe eines Oberlichts einer Katholischen Kirche in der Theodor-Heuss-Straße in Sindelfingen. Der Sachschaden beträgt etwa 100 Euro. Zeugen die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Sindelfingen Tel. 07031 697-233.

Böblingen: Täter klaut vier Getränkekisten aus Fahrzeug

Bislang unbekannte Täter brachen am Donnerstag zwischen 18.30 Uhr und 21.30 Uhr im Silberweg in Böblingen einen Volkswagen auf und entwendeten vier Getränkekisten von der Rückbank. Hierbei zerstörten sie die hintere rechte Fahrzeugtüre, um an die Mineralwasser- und Apfelsaftkisten, sowie an weitere Bierflaschen zu gelangen. Wegen Getränkeflaschen im Gesamtwert von 50 Euro, richteten die Unbekannten einen Sachschaden von mehreren hundert Euro an. Hinweise nimmt das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500 entgegen.

Böblingen: Schaufensterscheibe beim Ausparken zerstört

Beim Ausparken in der Heinkelstraße in Böblingen hat eine 64-jährige Autofahrerin am Donnerstag gegen 12.15 Uhr das Bremspedal mit dem Gaspedal verwechselt und fuhr in das Schaufenster eines Autohauses. Die Scheibe zerbrach und es entstand ein Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro.

