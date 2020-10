Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gasaustritt in Korntal-Münchingen; Unfallzeugen in Korntal-Münchingen gesucht; Pkw in Marbach am Neckar zerkratzt

Ludwigsburg (ots)

Korntal-Münchingen: Gasaustritt sorgt für Feuerwehreinsatz

Rund 80 Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehren Ditzingen und Korntal-Münchingen rückten am Donnerstag gegen 10:15 Uhr mit fünf Fahrzeugen zu einem Gasaustritt in die Liegnitzer Straße in Korntal aus. Auf einer Baustelle wurde durch Baggerarbeiten eine Gasleitung beschädigt. Aufgrund dessen strömte Gas aus, woraufhin die Feuerwehr alarmiert wurde. Eine Gefahr für Anwohner soll nicht bestanden haben, allerdings wurden zwei Wohnhäuser vorsorglich evakuiert. Gegen 11:25 Uhr hat ein Mitarbeiter des Energieversorgers die Beschädigung zunächst provisorisch abgedichtet und die Bewohner konnten in ihre Wohnungen zurückkehren.

Korntal-Münchingen: Unfallverursacher gesucht

Ohne sich um den angerichteten Sachschaden von rund 6.000 Euro zu kümmern, machte sich am Donnerstag ein noch unbekannter Fahrzeuglenker aus dem Staub. Zwischen 20:20 Uhr und 22:00 Uhr stieß der Unbekannte vermutlich beim Vorbeifahren gegen einen Honda, der in der Schwieberdinger Straße im Stadtteil Kallenberg am Fahrbahnrand abgestellt war. Das Schadensbild am Honda lässt darauf schließen, dass der Unbekannte mutmaßlich auf der Gegenfahrbahn und in Richtung Münchingen unterwegs war. Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, melden sich bitte beim Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156 4352-0.

Marbach am Neckar: VW Golf zerkratzt

Ein bislang unbekannter Täter machte sich am Donnerstag zwischen 11:30 Uhr und 12:35 Uhr in der Straße "König-Wilhelm-Platz" in Marbach am Neckar an einem VW Golf zu schaffen. An dem Wagen, der auf dem Parkplatz einer Bankfiliale stand, ritzte der Unbekannte eine Buchstabenkombination in den Lack der Motorhaube. Der hierbei verursachte Sachschaden beläuft sich auf etwa 700 Euro. Das Polizeirevier Marbach, Tel. 07144 900-0, sucht nun nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell