Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Besigheim: Außenbestuhlung gestohlen; Bietigheim-Bissingen: Einbruch in der Troppauer Straße, Unfallflucht auf der Auwiesenbrücke

Ludwigsburg (ots)

Besigheim: Außenbestuhlung gestohlen

Der Polizeiposten Besigheim, Tel. 07143/40508-0, ermittelt wegen Diebstahls, nachdem am Donnerstag gegen 19.30 Uhr Teile der Außenbestuhlung einer Gaststätte in der Hauptstraße in Besigheim von Unbekannten abtransportiert wurde. Eine Zeugin hatte zwei unbekannte Täter beobachtet, wie diese vier Tische und acht Bänke auf einen Anhänger luden und anschließend mit einem hellen, mittelgroßen PKW flüchteten. Als die Zeugin den Betreiber hierzu befragte, wurde klar, dass die Bestuhlung nicht abgeräumt, sondern tatsächlich gestohlen worden war. Der Wert dürfte sich auf einen dreistelligen Betrag belaufen.

Bietigheim-Bissingen: Einbruch in der Troppauer Straße

Mit Bargeld machte sich ein noch unbekannter Täter aus dem Staub, der am Donnerstag zwischen 18.20 Uhr und 22.35 Uhr in ein Wohnhaus in der Troppauer Straße in Bietigheim einbrach. Indem er eine Terrassentür aufhebelte, wofür der Täter mehrere Versuche benötigte, verschaffte er sich Zutritt ins Erdgeschoss des Hauses. Auf seiner Suche nach Wertgegenständen fiel ihm in einem Büro Bargeld in die Hände. Mit diesem machte sich der Einbrecher davon. Er dürfte eine etwa vierstellige Summe entwendet haben. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07142/405-0, mit dem Polizeirevier Bietigheim-Bissingen in Verbindung zu setzen.

Bietigheim-Bissingen: Unfallflucht auf der Auwiesenbrücke

Am Freitagmorgen, gegen 07.20 Uhr, kam es auf der Auwiesenbrücke in Bietigheim zu einer Unfallflucht. Eine 18 Jahre alte Peugeot-Lenkerin hatte sich an der Einmündung zur Stuttgarter Straße auf den rechten Linksabbiegestreife eingeordnet. Auf dem Rechtsabbiegestreifen, rechts neben dem Peugeot, befand sich ein Pritschenwagen. Als dieser nach rechts abbog, scherte vermutlich das Heck des Wagens aus und stieß gegen den rechten Außenspiegel des Peugeot. Anschließend setzte der Unbekannte im Pritschenwagen, der eine grüne Aufschrift hatte und dessen Ladefläche mit einem grünen Netz überspannt war, seine Fahrt in Richtung Ludwigsburg fort. Am Peugeot entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142/405-0, in Verbindung zu setzen.

