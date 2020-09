Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Ermittlungen nach gefährlicher Körperverletzung

Lahr (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Lahr mussten am späten Sonntagabend zu einem Einsatz in der Friedrichstraße ausrücken. Drei bislang unbekannte Männer sollen gegen 23.20 Uhr einen 41-jährigen Mann in einem Hinterhof gemeinschaftlich niedergeschlagen haben. Anschließend traten sie offenbar auf den bereits am Boden Liegenden ein, dieser zog sich dadurch mehrere leichte Verletzungen zu. Die genauen Hintergründe der gefährlichen Körperverletzung sind bislang nicht geklärt und Teil der polizeilichen Ermittlungen. Der 41-Jährige teilte später mit, dass es bereits im Vorfeld zu verbalen Streitigkeiten und einer Sachbeschädigung durch mehrere Unbekannte gekommen sei. /jh

