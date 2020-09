Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Feuer gelegt?

Kehl (ots)

Nach einer Alarmierung über die Integrierte Leitstelle konnte eine Polizeistreife in einer Erdgeschoßwohnung 'Am alten Sportplatz' einen kleineren Feuerschein erkennen. Einige Bewohner des Mehrfamilienhauses hatten sich bereits vor dem Gebäude versammelt und das Treppenhaus war leicht verraucht. Da nicht auszuschließen war, dass sich noch eine Person in der Wohnung befand, öffneten die Beamten vom Revier in Kehl gewaltsam die Wohnungstür und begannen mit einem Feuerlöscher den Brand abzulöschen. Nach Übernahme durch die Feuerwehr konnte der Brandherd komplett gelöscht werden. Zeugen und Anwohner gaben der Polizei gegenüber an, dass ein Mann für die Feuerlegung verantwortlich sein könnte und inzwischen das Weite gesucht hätte. Südländisches Aussehen, schwarze Haare, sehr schlank und 185 Zentimeter groß - so wurde der Flüchtende beschrieben. Ob Streitigkeiten zwischen dem Mieter und dem Flüchtenden in Zusammenhang mit dem Brand stehen, werden die weiteren Ermittlungen zeigen.

