Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Einbruch in Sachsenheim; Unfallverursacher mit weißen Kastenwagen in Ludwigsburg geflüchtet

Ludwigsburg (ots)

Sachsenheim-Hohenhaslach: Einbruch in zwei Praxen

Ein bislang unbekannter Täter trieb zwischen Donnerstag 18:30 Uhr und Freitag 07:40 Uhr in der Schäferstraße in Sachsenheim-Hohenhaslach in einem Wohn- und Geschäftsgebäude sein Unwesen. Vermutlich über eine Mülltonne, die als Aufstiegshilfe genutzt wurde, gelangte der Unbekannte zu einer höhergelegenen Arztpraxis. Im Anschluss hebelte er ein Fenster auf und stieg in die Räumlichkeiten ein. Als er dort ein Sparschwein mit unbekanntem Bargeldinhalt mitgehen ließ, begab er sich über den Hausflur ins Erdgeschoss. Dort öffnete er auf noch ungeklärte Art und Weise die Tür zu einer weiteren Praxis und entwendete aus dieser zwei Geldkassetten mit ebenfalls noch unbekanntem Inhalt. Schlussendlich suchte er mit seiner Beute das Weite. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Sachsenheim, Tel. 07147 27406-0, in Verbindung zu setzen.

Ludwigsburg-West: Pritschenfahrzeug beschädigt - Verursacher mit weißen Kastenwagen geflüchtet

Am Freitag gegen 09:05 Uhr streifte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker einen VW Pritschen Transporter, der in der Gänsfußallee in Ludwigsburg-West am Fahrbahnrand geparkt war. Der Unbekannte blieb am Außenspiegel des VW hängen und beschädigte diesen. Anschließend fuhr er in Richtung Schwieberdinger Straße weiter. Laut Aussage des geschädigten Fahrzeughalters, der gerade zu seinem VW zurückgekehrt war, soll er dann an der Kreuzung zur Gröningerstraße an einer Ampel kurz angehalten und den Schaden begutachtet haben. Der Unbekannte fuhr jedoch weiter und kümmerte sich nicht um den angerichteten Sachschaden von mehreren hundert Euro. Beim Verursacherfahrzeug soll es sich um einen weißen Kastenwagen mit orangefarbener Zierschrift handeln. Weitere Hinweise nimmt das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, entgegen.

