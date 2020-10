Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unfallveruracher flüchtet

Bocholt (ots)

Einen Schaden in Höhe von circa 1.000 Euro hat ein Unbekannter in Bocholt an der Tenkingstraße hinterlassen. Der Verkehrsunfall ereignete sich in Zeit von Mittwoch, 22.00 Uhr, bis Donnerstag, 17.00 Uhr. Beschädigt wurde ein weißer Nissan Qashqai. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

