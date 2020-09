Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Oer-Erkenschwick: Eigentümer von gestohlenem Gradschmuck gesucht

Recklinghausen (ots)

Nachdem vergangene Woche ein mutmaßlicher Dieb von Grabschmuck festgenommen werden konnte, sucht die Polizei jetzt die Eigentümer der gestohlenen Gegenstände. Der Mann aus Recklinghausen war am 17. September mit etwa 20 Grabfiguren erwischt worden. Zeugen hatten den verdächtigen Mann beobachtet und die Polizei gerufen. Daraufhin folgte die Festnahme und Sicherstellung der Gegenstände. Der Link zur Pressemeldung vom 18.09.: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/4710213

Wem auf dem Friedhof an der Ahsener Straße in den letzten Tagen (speziell am 17. September) etwas gestohlen wurde, der wird gebeten, sich bei der Polizei unter Tel. 0800/2361 111 zu melden. Außerdem werden die Geschädigten gebeten, Anzeige zu erstatten.

