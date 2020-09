Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Schwerverletzt mit Hubschrauber in Klinik in Wölfersheim ++ Maschinen und Werkzeug gestohlen in Ranstadt ++ u.a.

Friedberg (ots)

Pressemeldungen vom 21.09.2020

Nummernschild gestohlen

Butzbach: Das vordere Kennzeichen (GI-SF 2108) eines Volvo entwendeten Diebe am Samstag (19.09.) zwischen 4.20 Uhr und 15.30 Uhr. Das schwarze Fahrzeug stand in dieser Zeit auf dem Pendlerparkplatz an der A5. Die Polizei Butzbach, Tel.: 06033/7043-0 bittet um Hinweise

++

Roller gestohlen

Butzbach: Einen schwarzen Motorroller der Marke Yamaha entwendeten bislang Unbekannte in der Bahnhofsallee in Ostheim. Die junge Besitzerin hatte das Kraftrad am Freitag (18.09.) in den Abendstunden dort am Bahnhof geparkt. Den Roller, im Wert von ca. 2000 Euro, fand am Sonntag (20.09.) Vormittag ein Mann in der Unterführung am Bahnhof. Dort ließ ihn der Dieb offenbar unweit des Tatorts zurück. Der am Fahrzeug ursprünglich befestigte Helm fehlt jedoch. Der schwarze Roller bekam bei der Aktion Schäden in Höhe von ca. 500 Euro ab. Neben dem aufgebrochenen Lenkradschloss, litt die Verkleidung des Fahrzeugs und der Außenspiegel brach ab. Zeugen, die Hinweise auf Tat und Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Butzbach, Tel.: 06033/7043-0 in Verbindung zu setzen.

++ Schwerverletzter mit Hubschrauber in Klinik geflogen

Wölfersheim: Zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 181 kam es am Samstag (19.09.) in den frühen Morgenstunden. Der 41-jährige Fahrer eines 3er BMW kam auf seinem Weg von Wölfersheim nach Echzell auf Höhe der Römerhöfe nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Mann erlitt dabei schwere Verletzungen, ein Rettungshubschrauber verbrachte ihn in eine Klinik. Am Fahrzeug entstand Totalschaden im Wert von ca. 10.000 Euro. Der BMW musste von einem Kranwagen geborgen werden. Wie es dazu kam, dass der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug offenbar verlor, ist noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 entgegen.

++

Speis und Trank

Wöllstadt: Ca. 200 Euro Schaden an einem aufgebrochenen Fenster hinterließ ein Einbrecher am Wochenende an einer Gartenhütte "Am Schützenrain" in Ober-Wöllstadt. Zwischen Freitag (18.09.) gegen 12 Uhr und Sonntag (20.09.) gegen 17 Uhr verschaffte sich der Langfinger Zugang zur Laube. Er verspeiste diverse Nahrungsmittel und trank von dem in der Hütte gelagerten Bier, bevor er sich wieder trollte. Der Schaden der verzehrten Speisen und Getränke beläuft sich auf etwa 25 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 entgegen.

++

Diebe am Toi

Bad Vilbel: Am Bahnhofsplatz steht eine öffentliche Toilettenanlage für behinderte Menschen. Letzten Samstag (19.09.) bauten Diebe das elektrische Schließsystem des Containers im Wert von etwa 500 Euro aus und nahmen es mit. Damit ist die Kabine unbrauchbar. Nachdem die Toilette gegen 19 Uhr noch unbeschädigt und funktionstüchtig war, stellte ein Mitarbeiter einer Reinigungsfirma den Schaden gegen 23.50 Uhr fest und meldete den Vorfall der Polizei. Die Polizei Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 bittet um Hinweise.

++

Maschinen und Werkzeug gestohlen

Ranstadt: Aus einer Garage "Am Hollerfeld" in Dauernheim bedienten sich Diebe zwischen Mittwoch (16.09.) und Donnerstag (17.09.). Nachdem die Langfinger eine hölzerne Tür zur Garage aufbrachen, nahmen sie zwei gut sortierte Werkzeugkisten, einen Akkuschrauber, einen Hochdruckreiniger und eine Kabeltrommel im Wert von ca. 800 Euro mit. An der aufgebrochenen Tür entstand ein Schaden von ca. 200 Euro. Auch in der Christian-Eckhardt-Straße brachen Diebe eine Garagentür auf. Sie entwendeten Motorsäge, Hochdruckreiniger, Kabeltrommel und eine Bohrmaschine. Einen, hinter der Garage, am Netz hängenden E-Bike Akku nahmen sie mitsamt dem Ladegerät ebenfalls mit. Auf ca. 2000 Euro beläuft sich der Wert des gestohlenen Gutes in diesem Fall. Hinweise nimmt die Polizei in Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 entgegen.

Corina Weisbrod

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Wetterau

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Grüner Weg 3

61169 Friedberg

Telefon: 06031-601 150



E-Mail: pressestelle-wetterau.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell