Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Oer-Erkenschwick: Zeugen halten Tatverdächtigen auf Friedhof fest

Recklinghausen (ots)

Zeugen beobachteten am Donnerstag gegen 12.45 h, wie ein Mann auf einem Friedhof an der Ahsener Straße Grabschmuck gestohlen hat. Er war den Zeugen aufgefallen, weil er sich an verschiedenen Gräbern aufhielt und sich dort mit einem Schraubendreher zu schaffen machten. Sie verständigten die Polizei und hielten den Tatverdächtigen, einen 68-jährigen Recklinghäuser, bis zum Eintreffen der Polizei fest. Wie sich herausstellte, hatte der Verdächtige bereits über 20 Figuren und Kreuze in den Satteltaschen seines Fahrrades verstaut. Die Gegenstände wurden sichergestellt. Der Recklinghäuser bekam eine Anzeige.

