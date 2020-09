Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Gartenhaus abgebrannt - Aktualisierung

Recklinghausen (ots)

Nach dem Brand eines Gartenhauses an der Straße Im Tiefen Winkel kann die Polizei Brandstiftung als Brandursache nicht ausschließen. Das Feuer war heute gegen 04:30 Uhr gemeldet worden. Dabei entstand etwa 10.000 Euro Sachschaden.

Bereits am frühen Dienstagmorgen, gegen 02:00 Uhr, war ein kleines Feuer an einem Holzstapel, an einer anderen Stelle in dem Garten, bemerkt worden. Ein Hausbewohner konnte das Feuer selber löschen. Auch hier muss nach aktuellen Erkenntnissen von Brandstiftung ausgegangen werden.

