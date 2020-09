Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Schnelle Verurteilung nach Ladendiebstahl

Recklinghausen (ots)

Am Dienstag, um 17:40 Uhr, betrat ein 45-Jähriger ohne festen Wohnsitz ein Elektronikgeschäft an der Löhrhofstraße in Recklinghausen. Er entwendete mehrere Haartrimmer, Ladekabel und Bluetooth-Boxen und übergab diese vor dem Geschäft an einen zweiten Tatverdächtigen. Aufmerksame Zeugen beobachteten das Geschehen und sprachen die Männer an. Einer der Tatverdächtigten flüchtete. Der andere Mann konnte von den Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Er wurde vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bochum wurde ein beschleunigtes Verfahren durchgeführt. Das Amtsgericht Recklinghausen verurteilte den Tatverdächtigen bereits am Mittwoch zu einer Freiheitsstrafe von 6 Monaten ohne Bewährung. Die zweite Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden: -männlich -ca. 1,70m -Normale Statur -Bekleidung: schwarzes T-Shirt, schwarze Hose, helle Turnschuhe, Bandana-Tuch vor dem Mund.

Hinweise zu dem zweiten Tatverdächtigen können Sie unter 0800 2361 111 der Polizei melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Ramona Hörst

Telefon: 02361/55-1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell