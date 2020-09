Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Zeuge stoppt Fahrerin nach Unfall - Blutprobe

Recklinghausen (ots)

Am Mittwoch, gegen 19.00 h, fuhr eine 75-jährige Frau aus Castrop-Rauxel mit ihrem Auto auf der Kreuzstraße in Castrop-Rauxel in Richtung Stadtmitte. Sie beschädigte beim Vorbeifahren zwei geparkte Autos und fuhr davon. Sie konnte von einem Zeugen, der die Polizei informierte, angehalten werden. Die 75-Jährige gab an, Alkohol getrunken zu haben. Auf der Polizeiwache wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 6.500 Euro.

