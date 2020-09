Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: Junge bei Unfall schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Ein 13-jähriger Radfahrer aus Waltrop wurde am Mittwoch gegen 13.20 h bei einem Unfall an der Bismarckstraße schwer verletzt. Er war mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg unterwegs, als ein 42-Jähriger aus Waltrop mit seinem Auto in eine Einfahrt abbiegen wollte. Das Auto stieß mit dem Radfahrer zusammen. Der Junge kam schwer verletzt ins Krankenhaus.

