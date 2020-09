Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Gartenhaus brennt ab

Recklinghausen (ots)

Am Morgen, gegen 04:30 Uhr, wurden Polizei und Feuerwehr zum Brand eines Gartenhauses hinter einem Einfamilienhaus an der Straße Im Tiefen Winkel gerufen. In dem Gartenhaus befanden sich mehrere Fahrräder und Werkzeuge. Das Feuer beschädigte auch eine angrenzende Pergola und die Küchenfenster. Verletzt wurde niemand. Zur Brandursache und der Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen dauern an.

