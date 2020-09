Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Recklinghausen

2.000 Euro Sachschaden hinterließ ein unbekannter Autofahrer an einem Daimler CLA 180 auf dem Parkplatz eines Möbelhauses an der Schmalkalder Straße. Der Unfall passierte am Dienstag zwischen 14:00 Uhr und 18:00 Uhr. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Am Mittwoch, zwischen 08:30 Uhr und 09:30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten roten Opel Adam an der Letterhausstraße im Stadtteil Ost. An dem Auto entstand 2.500 Euro Sachschaden.

Dorsten

Zwischen Montag 17:00 Uhr und Dienstag 14:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten silbernen Toyota Corolla an der Barkenberger Allee. An dem Fahrzeug entstand 1.500 Euro Sachschaden. Der Verursacher flüchtete in unbekannte Richtung.

Haltern am See

In der Nacht zu Mittwoch hinterließ ein unbekannter Autofahrer 1.600 Euro Sachschaden an einem geparkten, schwarzen Audi A3 Cabrio. Das Auto stand zum Unfallzeitpunkt an der Straße Im Wienäckern. Der Verursacher flüchtete in unbekannte Richtung.

Bottrop

Am Mittwochvormittag beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten, blauen Mitsubishi Outlander auf dem Parkplatz am Hallenbad am Kirchhellener Ring. Der Sachschaden an dem Mitsubishi wird auf 2.000 Euro geschätzt.

Datteln

Einen massiven Sachschaden an der Front eines silbernen Ford Focus hinterließ ein unbekannter Autofahrer nach einem Unfall an der Rudolf-Diesel-Straße. Das Auto stand am Mittwoch zwischen 05:30 Uhr und 12:00 Uhr geparkt an der Unfallstelle. Der Schaden liegt geschätzt bei 7.000 Euro.

Hinweise nehmen die zuständigen Verkehrskommissariate unter der 0800 2361 111 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Andreas Lesch

Telefon: 02361 55 1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell