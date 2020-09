Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

In der Nacht zu Dienstag ist in ein Fitnessstudio an der Friedrich-Ebert-Straße eingebrochen worden. Die Eindringlinge zerstörten mit einem Stein ein Glaselement der Tür und durchsuchten anschließend die Räume. Sie nahmen eine Geldkassette mit und flüchteten.

Castrop-Rauxel:

In mindestens sieben Lauben sind Einbrecher in der Nacht zu Mittwoch in einer Kleingartenanlage an der Nierholzstraße eingebrochen. Die Eindringlinge brachen Türen auf und durchsuchten die Räume. Sie nahmen Gartengeräte und Werkzeuge mit und flüchteten mit ihrem Diebesgut.

Gladbeck:

An der Bottroper Straße haben Unbekannte zwischen Freitag und Dienstag die Tür einer Werkshalle aufgebrochen und sind in die Halle eingedrungen. Sie nahmen Werkzeuge und Baumaterialien mit und flüchteten unerkannt.

