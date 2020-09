Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Schülerin angefahren und geflüchtet

Recklinghausen (ots)

Am Dienstag, gegen 13:45 Uhr, fuhr eine 11-jährige Fahrradfahrerin aus Recklinghausen auf dem Radweg der Hertener Straße in Richtung Westen. Im Einmüdungsbereich zur A43 Richtung Wuppertal hielten sowohl sie, als auch ein unbekannter Autofahrer an. Der Autofahrer wollte auf die A43 einbiegen. Trotz Blickkontakt fuhren beide gleichzeitig an. Es kam zur Kollision und die 11-Jährige stürzte. Dabei verletzte sie sich leicht.

Der Autofahrer hielt noch kurz an, setzte seine Fahrt dann aber doch fort, ohne sich um die Schülerin zu kümmern.

Der Unbekannte soll einen weißen Opel Kombi gefahren haben. Bei dem Unfall entstand kaum Sachschaden.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei unter der 0800 2361 111 zu melden.

