Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - Zeugen nach Unfallfluchten gesucht

Melle (ots)

Nach zwei Verkehrsunfallfluchten, sich am Donnerstag in Melle ereignet haben, suchen die Ermittler der Polizei Melle Zeugen. Auf dem Parkplatz eines Discounters an der Weststraße stieß ein Unbekannter zwischen 09 und 09.30 Uhr gegen einen braunen Kia Venga und verursachte an dem Minivan einen Schaden in Höhe von ca. 1500 Euro an. An der Gröneberger Straße, zwischen der Krameramtsstraße und der Bischof-Bitter-Straße, beschädigte ein Autofahrer zwischen 18.10 und 20 Uhr einen schwarzen VW Tiguan, der auf einem Parkstreifen abgestellt worden war. Der bei dem Unfall entstandene Schaden beläuft sich ebenfalls auf ca. 1500 Euro. Hinweise zu den Unfallfluchten werden unter der Telefonnummer 05422/920600 erbeten.

