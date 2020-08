Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Unfallflucht in der Stüvestraße

Osnabrück (ots)

Am Samstag kam es tagsüber in der Stüvestraße zu einer Unfallflucht unter Beteiligung eines vermutlich gelben Fahrzeugs. Der Pkw oder Lkw war zwischen 8 Uhr und 17 Uhr in Richtung Pagenstecherstraße unterwegs und touchierte im Vorbeifahren einen am rechten Fahrbahnrand geparkten blauen Skoda Octavia. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Unfalldienst der Osnabrücker Polizei in Verbindung zu setzen. Telefon: 0541/327-2215.

