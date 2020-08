Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf-Wulften: Radfahrer nach Körperverletzung gesucht

Bissendorf (ots)

Am späten Mittwochnachmittag kam es an der Kreuzung Wulftener Straße/Buerscher Weg/Belmer Straße zu einer Körperverletzung durch einen unbekannten Radfahrer. Der Mann geriet gegen 17.50 Uhr im Kreuzungsbereich mit der Fahrerin eines schwarzen Mercedes wegen eines möglichen Fahrfehlers der Frau in Streit. Der Radler stellte sich an die Fahrertür des Auto, brüllte die 58-jährige Frau an und schlug mehrfach gegen den Wagen. Als die Fahrerin daraufhin aussteigen wollte, schlug der Unbekannte die Tür des Autos zu, klemmte so den Unterschenkel der Frau ein und verletzte die Bissendorferin. Danach fuhr der Radfahrer in unbekannte Richtung davon. Der gesuchte Mann war etwa 50 Jahre alt, circa 185cm groß und schlank. Er war mit einem Crossbike unterwegs und trug einen Fahrradhelm sowie eine Sportbrille. Bekleidet war der Unbekannte mit einer schwarzen Radlerhose und einer schwarz/neongrünen Fahrradjacke. Zudem hatte der Mann einen ebenfalls schwarz/neongrünen Bauchgurt für Getränkeflaschen umgeschnallt. Hinweise in der Sache nimmt die Polizei in Melle unter 05422-920600 entgegen.

