Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen - Unfall in Wehrendorf - 19-Jähriger schwer verletzt

Bad Essen (ots)

Ein 19-Jähriger befuhr am Mittwochnachmittag mit einem VW die Wehrendorfer Bergstraße (L85) in Richtung Bad Essen. In einer Rechtskurve geriet er gegen 16.45 Uhr ins Schleudern und kam nach links von der Fahrbahn ab. Er touchierte einen Leitpfosten, prallte gegen einen Baum und wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Der junge Mann erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Bad Essen, Lintorf und Wehrendorf befreiten ihn aus seinem Auto und ein Rettungswagen brachte den 19-Jährigen in ein Krankenhaus. An dem VW entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.

