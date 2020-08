Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Auseinandersetzung zwischen Autoinsassen und Radfahrern

Osnabrück (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich bereits am Sonntag, 19.Juli 2020, in der Straße Die Eversburg ereignet hat. An der Römerbrücke kam es gegen 16.35 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei dem der Beifahrer eines schwarzen Hyundai i30 von einem unbekannten Duo verletzt wurde. Zu dem Vorfall kam es, als drei Radfahrer auf dem Süberweg in Richtung der Straße Die Eversburg fuhren und angeblich ganz bewusst den Hyundai nicht haben überholen lassen. Zu diesem Zeitpunkt und beim späteren Überholen des Trios soll es schon zu unschönen Worten zwischen den Beteiligten gekommen sein. Die Insassen des Autos stellten dann den Wagen direkt hinter der Römerbrücke ab, um die Radfahrer zur Rede zu stellen. Dabei geriet man erneut in Streit, wobei der Pkw-Beifahrer von einer Radfahrerin in den Arm gebissen und von einem Radfahrer gegen das Knie getreten wurde. Danach fuhren die beiden Täter mit ihrem Begleiter in Richtung Atterstraße weiter. Die beiden Täter waren etwa Mitte 60 und mit einem dunkelblauen (der Mann) und einem rot/hellrot (die Frau) gestreiften Sportshirt bekleidet. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Osnabrücker Polizei unter 0541/327-2215 zu melden.

