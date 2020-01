Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - Im McDrive eingeschlafen

Geseke (ots)

Am frühen Samstagabend meldete sich eine besorgte Mitarbeiterin der McDonalds Filiale in Geseke bei der Polizei. Sie machte sich Gedanken um einen Kunden. Als nach mehrmaliger Ansprache über das Außenmikrofon immer noch keine Bestellung aufgegeben wurde, ging man nach draußen, um nachzuschauen. Ein Kunde war im McDrive Schalter hinter dem Steuer seines Pkw eingeschlafen. Der Mann wurde von der Angestellten geweckt. Nachdem er seine Bestellung aufgegeben hatte, wurde er zum Warten aufgefordert. Die hinzugerufene Polizei traf den Mann wie beschrieben und ob der langen Wartezeit erneut eingeschlafen im McDrive Schalter an. Er räumte den Beamten gegenüber ein, Alkohol getrunken zu haben. Dem Schläfer wurden zwei Blutproben entnommen. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss. Sein Führerschein wurde sichergestellt. (ik)

