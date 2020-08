Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen-Lintorf: Kabeldiebstahl auf Großbaustelle

Bad Essen (ots)

In der Nacht zu Mittwoch wurden auf der Großbaustelle an der Heinrich-Hamker-Straße mehrere hundert Kilogramm Kabel gestohlen. Die Täter öffneten gewaltsam den Bauzaun und fuhren vermutlich durch das Nordtor auf das Gelände bis zu dem im Bau befindlichen Hochregallager. Vor und in dem Objekt brachen sie mehrere Sicherungs-und Verteilerkästen auf und schraubten die Sicherungen heraus. Danach kappten die Täter zahlreiche Erdkabel und transportierten ihre über 600 Kilgramm schwere Beute mit einem unbekannten Fahrzeug ab. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben kann, die mit dem Diebstahl im Zusammenhang stehen könnten, meldet sich bitte bei der Bohmter Polizei unter 05471/9710.

