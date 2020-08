Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Georgsmarienhütte (ots)

Am Mittwochmorgen, gegen 08 Uhr, kam es auf der Oeseder Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Mann und eine Frau leicht verletzt wurden. Der 67-jährige Fahrer eines VW Touran befuhr mit seiner gleichaltrigen Ehefrau die Oeseder Straße in Richtung Harderberg, als er auf Höhe der Eisenbahnstraße die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der VW verließ die Fahrbahn nach rechts und kollidierte in der Folge mit einer Hauseingangstreppe, einer Straßenlaterne, einer Hecke und einem Müllbehälter. Das Fahrzeug kam anschließend auf dem Gehweg zum Stehen. Die Insassen wurden in ein Krankenhaus gebracht, welches sie noch am selben Tag wieder verlassen konnten. Der entstandene Sachschaden wird auf mehr als 5000 Euro geschätzt, der Touran musste abgeschleppt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache wurden aufgenommen.

