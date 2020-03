Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Gefährliche Körperverletzung durch Messerangriff in Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots)

Am 26.03.2020 gegen 17:30 Uhr wurde die Polizei zu einer tätlichen Auseinandersetzung in der Otto-Liliental-Straße in Neubrandenburg gerufen, bei der ein 44-jähriger Mann mit Messerstichen durch einen 15-jährigen Tatverdächtigen an der Hand und dem Rücken leicht verletzt wurde. Der 44-jährige Geschädigte wurde zur Kontrolle in das Klinikum Neubrandenburg verbracht. Nach Abschluss der ersten Ermittlungen wurde in Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg der 15-jährige Tatverdächtige dem zuständigen Jugendamt übergeben. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei Neubrandenburg durchgeführt.

Polizeiführer vom Dienst, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle

