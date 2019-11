Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Die Bundespolizei such Zeugen für einen Vorfall in der Regionalbahn bei Müllheim (Baden)

Müllheim (Baden) (ots)

Am späten Donnerstagabend, kam ein deutscher Staatsangehörige, in der Regionalbahn RB 17045, mit mehreren Reisenden in Streit. Im Laufe der verbalen Auseinandersetzung beleidigte der 25-jährige Mann die Reisenden und drohte mit einem Messer. Beim Ausstieg am Bahnhof in Müllheim (Baden), warf er eine Wodkaflasche auf einen Reisenden, verfehlte diesen aber knapp. Die über Notruf verständigte Bundespolizei, konnte den Mann am frühen Freitagmorgen im Stadtgebiet Neuenburg am Rhein festnehmen. Die Bundespolizei Weil am Rhein hat die Ermittlungen aufgenommen. Es wurde ein Strafverfahren aufgrund versuchter gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung, eingeleitet. Es werden Zeugen gesucht. Wer Angaben zum Sachverhalt geben kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein unter 07628 80590 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

Friedrich Blaschke

Telefon: + 49 7628 / 8059 - 102

E-Mail: Friedrich.Blaschke@polizei.bund.de

http://www.polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell