Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Seit zwei Jahren Gesuchter durch die Bundespolizei festgenommen

Weil am Rhein (ots)

Am Donnerstagmittag konnte ein seit zwei Jahren gesuchter polnischer Staatsangehöriger, durch die Bundespolizei am Übergang Weil am Rhein - Autobahn, festgenommen werden. Da der im Ausland lebende 40-jährige Mann, im Jahr 2017 von einem Amtsgericht wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis zu einer Geldstrafe von 1200 Euro verurteilt worden war, wurde er durch die Bundespolizei festgenommen. Da der Mann den Geldbetrag nicht aufbringen konnte wurde er zur Verbüßung der 40-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

