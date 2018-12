POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: VW Golf gestohlen, Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) - Zeugen für einen Autodiebstahl in der Neckarstadt-Ost suchen derzeit die Ermittler der Kriminalpolizeidirektion in Heidelberg.

Der Geschädigte hatte seinen schwarzen VW Golf VII im Wert von rund 35.000 Euro in der Zeit zwischen Donnerstagabend, 19:30 Uhr und Freitagfrüh, 09:15 Uhr in der Käfertaler Straße geparkt. Als er das Auto am Freitagmorgen benutzen wollte, musste er feststellen, dass sein fahrbarer Untersatz mit dem amtlichen Kennzeichen MA-V 761 gestohlen worden war.

Die Polizei bittet daher Zeugen der Tat oder Personen, welchen der Wagen seither aufgefallen ist, um telefonische Meldung unter 0621/174-4444.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Markus Winter

Telefon: 0621 174-1103

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell