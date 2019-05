Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Leicht verletzt

Gaggenau (ots)

Da sich eine 52 Jahre alte VW-Fahrerin am Mittwochnachmittag in der Hauptstraße beim Aussteigen aus ihrem Wagen nicht nach dem rückwärtigen Verkehr versicherte, ereignete sich ein Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten. Ein 66 Jahre alter Radfahrer krachte in die sich öffnende Fahrertür und kam zu Fall. Er musste mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden.

/ya

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell