Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: 16-Jähriger bei Spritztour mit Auto erwischt

Recklinghausen (ots)

Mit dem Wagen seines Vaters war in der Nacht zu Mittwoch in Marl ein 16-Jähriger aus Marl unterwegs. Mit im Auto saß noch ein 16-jähriger Freund des Fahrers. Als eine Streifenwagenbesatzung den 16-Jährigen um kurz nach Mitternacht an der Bergstraße kontrollieren wollte, hielt er kurz an, gab dann aber Gas und versuchte zu flüchten. Dabei überquerte er die Kreuzung Bergstraße/Lasallestraße, obwohl die Ampel "rot" zeigte. Am Eduard-Weitsch-Weg stoppte der Wagen, die beiden Insassen konnten vorläufig festgenommen werden. Einen Führerschein zum Autofahren hatte der 16-Jährige natürlich nicht. Die Jugendlichen mussten mit zur Wache und wurden nach Abschluss der Maßnahmen den Eltern übergeben.

