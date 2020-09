Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Alter Daimler vom Autohändler-Hof geklaut

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Ein 18 Jahre alter Daimler war die Beute von Dieben, die in einen Bürocontainer eines Autohandels am Bockumer Weg einbrachen. In der Zeit von Sonntag, 30. August, 20 Uhr, bis Montag, 31. August, 11 Uhr, hebelten die Unbekannten die Tür zu dem Container auf und nahmen mehrere Fahrzeugschlüssel mit. Ihre Wahl fiel auf eine schwarze Mercedes E-Klasse, in der die Diebe anschließend vom Hof des Autohändlers fuhren. Hinweise auf den Verbleib des Autos und die Tatverdächtigen nimmt die Polizei Hamm unter 02381/916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hei)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell