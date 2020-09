Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Radfahrer nach Verkehrsunfall flüchtig

Hamm-Mitte (ots)

Die Polizei Hamm sucht einen Radfahrer, der am Dienstag, 1. September, gegen 10.20 Uhr einen Verkehrsunfall verursacht hat. Der flüchtige überquerte mit seinem Rad den Caldenhofer Weg in Höhe des Franz-Josef-Willemsen-Weg und kollidierte mit dem Mercedes eines 77-jährigen Mannes aus Hamm.

Als der 77-Jährige Hammer einen Stift für das Notieren der Personalien aus seinem Auto holte, sprang der Unfallverursacher auf sein Rad und flüchtete in die angrenzende Parkanlage des Oberlandesgerichts.

Der Radfahrer ist etwa 20 Jahre alt und zirka 180 Zentimeter groß. Er hat kurze dunkle Haare, eine schlanke Statur und war mit einer grünen Jacke und einer dunklen Hose bekleidet. Bei dem Fahrrad des Flüchtigen handelt es sich um ein graues Trekkingrad.

Es ist ein Sachschaden von geschätzt 1500 Euro entstanden.

Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen an die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder per Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de.

