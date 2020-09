Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Polizeipräsident Sievert begrüßt neue Polizisten

Hamm (ots)

14 neue Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte begrüßte Polizeipräsident Erich Sievert am Dienstag, 1. September, im Innenhof des Polizeipräsidiums Hamm. "Wir freuen uns über die neuen Kolleginnen und Kollegen. Sie werden unser Team Polizei Hamm verstärken und mit uns gemeinsam für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in Hamm sorgen", so der Behördenleiter in seiner Begrüßungsrede.

Sieben von ihnen kommen frisch aus dem Studium, sieben weitere sammelten bereits Diensterfahrung in anderen Behörden und haben sich nach Hamm versetzen lassen. Die neuen Polizistinnen und Polizisten werden fast ausschließlich in den beiden Wachen Mitte und Bockum-Hövel eingesetzt.

In diesem Zusammenhang weist Polizeipräsident Sievert auch ausdrücklich auf die Möglichkeit hin, sich bei der Polizei zu bewerben: "Wir bieten einen sicheren und interessanten Arbeitsplatz - vielleicht können wir auch Sie dann in Zukunft bei uns in Hamm begrüßen".

Informationen hierzu finden Sie auf www.genau-mein-fall.de und bei den Einstellungsberatern der Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381/916-1200 oder -1216 sowie unter personalwerbung.hamm@polizei.nrw.de.(mg)

