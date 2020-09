Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfallflucht mit leichtverletzter Radfahrerin

Hamm-Westen (ots)

Nach einem Unfall am Dienstag, 1. September, gegen 12.25 Uhr, mit einer leichtverletzten Radfahrerin sucht die Polizei einen Mountainbike-Fahrer. Die 39-jährige Radfahrerin bog aus ihrer Grundstückseinfahrt nach links auf die Westfalenschleife ein und kollidierte mit einem unbekannten Radfahrer, der die Westfalenschleife in Richtung Osten befuhr. Die 39-Jährige stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Der unbekannte Mountainbike-Fahrer wartete zunächst an der Unfallstelle, entfernte sich dann aber vor Eintreffen der Polizei. Er kann wie folgt beschrieben werden: männlich, etwa 25-30 Jahre alt, zirka 1,80 Meter groß, vermutlich Osteuropäer, bekleidet mit einer Jeanshose, helles Oberteil und schwarze Fahrradhandschuhe. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder per Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(mw)

