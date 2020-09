Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Geparkter Renault beschädigt

Hamm Bockum-Hövel (ots)

In der Zeit von Samstag, 29. August, 10 Uhr, bis Montag, 31. August, 8 Uhr, wurde in der Schleswigstraße ein geparkter Renault im Bereich der Heckklappe beschädigt. An dem grauen Fahrzeug entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 1750 Euro.

Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen an die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder per Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de.(mg)

