POL-EL: Lingen - Polizei sucht E-Bike-Eigentümer

Heute wurde im Rahmen einer Durchsuchung im Kellerraum einer Wohnung in Lingen ein hochwertiges, schwarzes E-Bike der Marke Adore Marseille (Foto) sichergestellt. Die Polizei ist nun auf der Suche nach dem Eigentümer des E-Bikes. Sachdienliche Hinweise können an die Polizei in Lingen, Tel. 0591/870, gegeben werden.

