Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Frontgabel entwendet

Haren (ots)

Unbekannte Täter haben im Zeitraum vom 20. Mai bis zum 25.Mai auf dem Baustellengelände eines Schnellrestaurants in Haren an der Straße An der Autobahn eine Frontgabel für einen Radlader entwendet. Eine der insgesamt zwei Gabeln sei etwas verbogen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter der Rufnummer (05932) 72100 zu melden.

