Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Zwei Mädchen bei Unfall leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Zwei Mädchen im Alter von 10 und 15 Jahren sind am Mittwoch gegen 07.50 h an der Horster Straße von dem Auto eines 49-jährigen Gladbeckers touchiert worden. Der Gladbecker wollte seinen Wagen an einem gepflasterten Mittelstreifen wenden. Dort standen zur gleichen Zeit die Mädchen. Der Wagen des 49-Jährigen touchierte sie mit der Fahrzeugseite. Beide stürzten und wurden leicht verletzt. Sie kamen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus.

